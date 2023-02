FIFA-Klub-Weltmeisterschaft: Real Madrid gewinnt! ⚽️

Real Madrid setzte sich im Finale der Klub-WM mit 5:3 gegen Al-Hilal durch und gewann zum fünften Mal den Titel.

Vinicius Junior (13./69.), Federico Valverde (18./58.) und Karim Benzema (54.) trafen für den spanischen Rekordmeister. Toni Kroos, der die Klub-WM jetzt zum sechsten Mal gewann, und Nationalspieler Antonio Rüdiger standen in der Startelf. Während Kroos in der 74. Minute vorzeitig ausgewechselt wurde, spielte Rüdiger in der Innenverteidigung bis zum Schlusspfiff durch.