Wegen Infantino? Beef beim FIFA-Kongress 👀

Beim Treffen des Weltfußballverbandes in Paraguay haben mehrere Verbandschefs den Saal verlassen. Das steckt dahinter!

Sie verließen den Saal wohl aus Protest gegen FIFA-PrĂ€sident Gianni Infantino. Der war nĂ€mlich zu spĂ€t gekommen, weil er mit US-PrĂ€sident Donald Trump in Saudi-Arabien war.

Eklat bei FIFA: Europa lÀsst Infantino sitzen

Nach der Rede von Infantino gab es eine Kaffeepause, danach blieben einige Sitze leer.

Aus Protest gegen sein Verhalten hatten die europÀischen Council-Delegierten um DFB-Chef Bernd Neuendorf und UEFA-PrÀsident Aleksander Ceferin offenbar das Podium verlassen.

Der Kongress begann mit mehr als drei Stunden VerspÀtung - wegen Infantinos spÀterer Anreise.

Infantino entschuldigte sich fĂŒr die VerspĂ€tung. Es habe wohl Probleme mit dem Flugzeug gegeben.

DafĂŒr, dass er ĂŒberhaupt erst am Kongresstag anreiste, gab es zuvor schon Kritik.

Infantino kommt zu spÀt: Das sagt die UEFA

"Eine kurzfristige Änderung des Zeitplans, die scheinbar nur privaten politischen Interessen dient, tut dem Fußball keinen Gefallen und scheint dessen Interessen hinten anzustellen", hieß es in einer UEFA-ErklĂ€rung. Das Verlassen der BĂŒhne war wohl zeitlich genau geplant - nĂ€mlich dann, als der Kongress eigentlich hĂ€tte enden sollen.Â

FIFA-Boss Infantino trifft sich mit Trump

Der Weltfußballverbandschef hatte in Saudi-Arabien und Katar an einem Treffen mit US-PrĂ€sident Trump teilgenommen, statt Veranstaltungen vor dem FIFA-Kongress zu besuchen. Infantino begrĂŒndete die Reise so: "Als FIFA-PrĂ€sident ist es meine Verantwortung, Entscheidungen im Interesse der Organisation zu treffen."

Ich hatte das GefĂŒhl, dass ich dort sein muss, um den Fußball und Sie alle zu vertreten.

