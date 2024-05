Konkurrenz für EA Sports: FIFA kündigt neues Game an!

Nach dem Streit zwischen EA Sports und der FIFA scheint der Weltverband jetzt neue Partner zu haben.

FIFA-Boss Gianni Infantino kündigte das am Mittwoch auf dem Kongress des Weltverbandes in der thailändischen Hauptstadt Bangkok an. Gemeinsam mit neuen Partnern arbeite die FIFA an einer neuen Fußball-Simulation:

Es wird natürlich - wie alles, was wir machen - das Beste sein.

Weitere Infos zu dem Game nannte er nicht.

Gibt es bald Konkurrenz für EA Sports FC?

EA Sports und die FIFA hatten sich nicht einigen können, nach der WM der Frauen 2023 weiter zusammenzuarbeiten. Der Grund: Die FIFA wollte wohl zu viel Geld. Nach langer Partnerschaft wurden die "FIFA"-Games in "EA Sports FC" umbenannt.

Aber: EA Sports hat die Lizenzrechte für Videospiele an mehr als 19.000 Fußballerinnen und Fußballern, an mehr als 700 Mannschaften, 100 Stadien und 30 Ligen.