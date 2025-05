Naked-Dress verboten ❌ Neuer Dresscode für Cannes!

Am Dienstag startet das Filmfestival von Cannes. "Aus Gründen des Anstands" sind bestimmte Outfits nicht erlaubt.

Nacktheit sei auf dem gesamten Festival verboten, genauso "voluminöse Outfits". Große Schleppen könnten nämlich den "ordnungsgemäßen Verkehrsfluss" und die Bestuhlung des Theaters einschränken.

Filmfestival Cannes: Strengerer Dresscode für den roten Teppich

Neuer Dresscode für Cannes - Das steckt dahinter!

Die Regeln würden wohl schon seit langem gelten, wurden aber jetzt in der Charta festgehalten. Damit solle offenbar nicht die Kleidung an sich vorgeschrieben werden. Es gehe darum, Nacktheit auf dem roten Teppich zu verbieten. Das sei in "Übereinstimmung mit dem institutionellen Rahmen der Veranstaltung und dem französischen Recht".

Bianca Censori & Bella Hadid - mit Nude-Dress auf dem roten Teppich

Solche Nude-Dresses sind gerade im Trend. Stars tragen sie immer wieder auf dem roten Teppich. Dieses Jahr kam Bianca Censori in einem durchsichtigen Kleid zu den Grammys. Auch Bella Hadid trug bei der "The Apprentice"-Filmpremiere in Cannes im letzten Jahr ein ziemlich durchsichtiges Kleid.

Das Filmfestival in Südfrankreich geht bis zum 24. Mai. Es gilt als eines der wichtigsten der Welt.

