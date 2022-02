SO will Australien das Great Barrier Reef retten!

Das größte Riff der Welt hat in den letzten Jahren einen Großteil seiner Korallen verloren. Kommt die Rettung zu spät?

Australien steckt eine Milliarde australische Dollar in die Rettung des Great Barrier Reefs! Das hat der australische Premierminister Scott Morrison angekündigt. Umgerechnet rund 631 Millionen Euro sollen dazu genutzt werden, um Technologien zu entwickeln, mit denen man das Riff besser schützen kann.

Wir setzen uns für die Gesundheit des Riffs und die wirtschaftliche Zukunft von Tourismusanbietern, des Gastgewerbes und von Gemeinden in Queensland ein.

Zweite Rettungsrunde

Schuld am Zerfall des Riffs sind zum einen die immer weiter steigenden Meerestemperaturen. Zum anderen fließt regelmäßig verschmutztes Abwasser aus der Landwirtschaft in das Riff, was künftig verhindert werden soll. Das Rettungspaket ist nicht die erste Investition, die Down Under in die Rettung des Great Barrier Reefs steckt. Erst kürzlich wurden bereits zwei Milliarden australische Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) dafür bereitgestellt. Das Geld soll auch dazu verwendet werden, um die rund 64.000 Arbeitsplätze zu sichern, die laut der australischen Regierung in Verbindung mit dem Riff stehen sollen.

