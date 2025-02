FiNCH droppt Song gegen Hetze!

Sein neuer Song "Wenn du dumm bist" geht viral. Die Message wird diskutiert. FiNCH stellt es in einem Statement klar!

Bevor der Song erschienen ist, hat FiNCH in einem Reel gefragt: "Ist das jetzt eine AfD-Hymne??? Oder doch ein Song dagegen? Ich kapiere es nicht". Tatsächlich kam nach dem Release dann auch diese Frage auf.

Jetzt hat er den Song und das Video gedroppt und ist in den YouTube Music Trends direkt auf Platz 2 in Deutschland eingestiegen. Die Message des Songs wurde bei Instagram und bei YouTube in den Kommentaren diskutiert. In dem Video sieht man ihn zum Beispiel mit Jogginghose in einem Wohnzimmer sitzen, mit Dosenbier in der Hand und Deutschlandfahne im Hintergrund.

FiNCH - WENN DU DUMM BiST

FiNCH mit Statement zu "Wenn du dumm bist"

In den Kommentaren scheinen manche die Message nicht verstanden zu haben und kommentieren mit blauen Herzen und anderen Pro-AfD-Statements. Manche kritisieren auch das Timing nach dem Attentat in Aschaffenburg. Aber viele aus seiner Community haben das politische Statement gegen Hetze gecheckt. Trotzdem stellt FiNCH es auf Instagram noch einmal klar:

In dem Statement sagt er auch:

Für mich wäre es das Einfachste der Welt, dem ‚Trend‘ im Osten zu folgen, einen auf Hobbyfascho zu machen und so noch mehr Fans abzugreifen. Aber wer glaubt, dass ich solche Moves oder Songs mache, um mehr Kohle zu verdienen, oder meint, ich wäre jetzt kommerziell, liegt falsch

Aber er macht auch klar, dass er sich nicht von politischen Parteien vereinnahmen lässt.