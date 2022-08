Finnische Regierungschefin wird fürs Feiern kritisiert

Geleakte Videos zeigten Sanna Marin, wie sie fett Party macht. Nach zahlreicher Kritik gab es einen Drogentest.

Work hard, play hard - viele Menschen feiern die 36-j├Ąhrige Politikerin f├╝r ihren Lifestyle. Schon h├Ąufig stand sie wegen Festivals oder Partys in den Schlagzeilen. Geleakte Videos der letzten Woche zeigten: Sanna Marin kann feiern.

Sie selbst fand es nicht so cool, dass private Videos an die ├ľffentlichkeit kamen. Ihre Gegner sagen, dass ihr Verhalten nicht zu dem einer Regierungschefin passt. Ein Politiker riet ihr, einen Drogentest zu machen. Medienberichten zufolge waren in den Videos Anspielungen an Drogen zu h├Âren.

So what?

Die Ministerpr├Ąsidentin sagte, dass sie kein Problem damit habe, einen Drogentest zu machen. Sie habe nur Alkohol getrunken und auch sonst niemanden gesehen, der etwas genommen h├Ątte. Die meisten Kommentare im Internet sprechen eine klare Sprache: Jeder darf feiern - auch Politikerinnen und Politiker.

SheÔÇÖs literally dancing at a party ­čĄ». ThereÔÇÖs nothing wrong with that.

Update vom 22. August:

Die finnische Regierung teilte am Montag mit, dass der Drogentest von Sanna Marin negativ zur├╝ckgekommen ist. Laut Medienberichten habe die 36-J├Ąhrige den Test freiwillig gemacht, um den Ger├╝chten entgegenzuwirken.