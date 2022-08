Fischen geht's immer schlechter 🐟

Von den etwa 300.000 Fischarten, die es auf der Welt gibt, sind ungef├Ąhr ein Drittel vom Aussterben bedroht.

Dass die Fischbest├Ąnde weniger werden, k├Ânnte sich nicht nur auf Tiere, sondern auch auf Menschen auswirken.

Ein gro├čes Problem: Klimawandel

Der Klimawandel und die steigenden Temperaturen sind eine Gefahr f├╝r viele Meereslebewesen. Laut einer Studie sind die Tierarten, die in den oberen 100 Metern der Meere leben, am meisten gef├Ąhrdet, weil sich das Wasser dort am st├Ąrksten aufw├Ąrmt. Untersucht hat das ein Team aus internationalen Forschenden, ihre Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change" ver├Âffentlicht.

Weitere Ursachen

Der Fischkonsum ist in den letzten Jahren weltweit gestiegen. Die hohe Nachfrage f├╝hrt oft zu ├ťberfischung. Das bedeutet, dass mehr Fische aus dem Wasser geholt werden, als auf nat├╝rliche Weise nachkommen k├Ânnen. So werden es immer weniger - und das, obwohl man laut ZDF mit einer nachhaltigen Art zu fischen unendlich lange vom Fisch leben k├Ânnte.

Weitere Dinge, die den Lebensraum der Fische gef├Ąhrden, sind:

Verschmutztes Wasser Ô×í´ŞĆ Zum Beispiel durch G├╝lle, D├╝nger, Pestizide, Luftverschmutzung im Regen, Sickerwasser von M├╝llhalden...

Plastikm├╝ll im Wasser

Wasserkraftwerke, die Fische nicht umschwimmen k├Ânnen

Ma├čnahmen in Deutschland

Auch Deutschland ist vom Fischsterben betroffen. Gemeinsam mit Polen soll eine Taskforce gegr├╝ndet werden, um gegen das Sterben der Fische in der Oder vorzugehen. Auch in NRW soll nun ein Fluss bei Haltern am See untersucht werden, nachdem tausende tote Fische im Wasser entdeckt wurden. In beiden F├Ąllen sind die Ursachen bisher unklar.

