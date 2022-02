Der US-Rapper Rick Ross hat sich ein neues "Spielzeug" gegönnt: einen Flammenwerfer!

Angst davor, sein Haus abzufackeln scheint er nicht zu haben. Seine Homies machen Handyaufnahmen von der Aktion.

"Who wants a problem?"

Rick Ross läuft erst durch seinen Flur und sein Esszimmer, dabei schwingt er seinen Flammenwerfer und fragt "Who wants a problem?" - "Wer will ein Problem?". Dann läuft er zu seinem Pool und präsentiert weiter seine neue Waffe.

