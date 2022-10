Dieser Roboter macht Pommes

Musst du bald also selber nie wieder in der Küche stehen? Vermutlich schon.

Der Roboter "Flippy 2" wurde für große Fast Food Ketten entwickelt. Die Maschine der US-Firma "Miso Robotics Inc" kann automatisch frittieren und selbstständig unter anderem Zwiebelringe und Chicken Wings zubereiten.

Wie funktioniert der Roboter?

Wenn eine Bestellung im Restaurant über das System eingeben wird, fängt der große Roboterarm automatisch an, Pommes zu frittieren. Und das macht er besser als die meisten Menschen, sagt Geschäftsführer Mike Bell.

Warum der Name Flippy 2?

Die Firma hat bereits einen Roboter entwickelt, der Burger-Pattys umdrehen kann: Flippy. Sein Nachfolger ist also jetzt für Pommes zuständig. Wirst du Flippy 2 auch bald in Deutschland zu sehen bekommen? Einige Fast Food Ketten in den USA haben den Helfer schon bestellt, ob er auch hier bei uns zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

Kein Bock mehr auf Kabelsalat? Das könnte die Lösung sein: