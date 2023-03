49-Euro-Ticket: Flixbus droht Strecken zu streichen

Das Unternehmen möchte beim 49-Euro-Ticket dabei sein. Bisher ist es das nicht.

Mit dem 49-Euro-Ticket kannst du voraussichtlich ab Mai den gesamten Nah- und Regionalverkehr in Deutschland nutzen. Die Fernverbindungen von Flixbus und Flixtrain gehören aktuell nicht zum geplanten Angebot. Das Unternehmen würde in gewisser Weise mit dem 49-Euro-Ticket konkurrieren müssen. Flixbus-Boss Andrè Schwämmlein sieht darin große Probleme für sein Unternehmen:

Wir müssten voraussichtlich bis zu 20 Prozent des Gesamtangebots in Deutschland streichen.

Konkret sagt Schwämmlein, dass sich das Fernbusangebot in 150 deutschen Städten verschlechtern würde. Manche Regionen in Deutschland würden sogar komplett aus dem Flixbus-Fahrplan gestrichen werden. Jetzt steht das Unternehmen in Kontakt mit der Politik. Schwämmlein sagt, er hätte positive Signale von Bundesverkehrsminister Volker Wissing bekommen. Ob Flixbus wirklich Teil des 49-Euro-Tickets werden könnte, ist aktuell aber unklar.