Rassistische Morde in Florida: Das sagt Präsident Biden dazu

Er verurteilte in seiner Pressemitteilung den Amoklauf des Täters. Ryan Palmeter hat drei Menschen getötet.

Triggerwarnung - Gewalt Im Text geht es um Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

US-Präsident Joe Biden sprach sein Mitgefühl für alle Betroffenen aus. Wer bei Hass und Gewalttaten schweigt, sei ebenso Mittäter, schrieb Biden in einer Pressemitteilung. Die Tat ereignete sich in einer mehrheitlich afro-amerikanischen Nachbarschaft in Jacksonville, Florida. In der Nähe des Tatorts ist auch eine historische Schwarze Universität. Biden findet:

Wir müssen uns dagegen wehren, in einem Land zu leben, in dem Schwarze [...] Angst davor haben müssen, wegen ihrer Hautfarbe erschossen zu werden.

Attentat in Florida: Was ist passiert?

In einem Supermarkt in Jacksonville hat der Täter Ryan Palmeter mehrere Schüsse abgefeuert. Dabei hat er eine Frau mit elf Schüssen in ihrem Auto getötet, einen 19-jährigen Mitarbeiter und einen weiteren Kunden.