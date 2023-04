Todesstrafe: HIER müssen nicht mehr alle Geschworenen zustimmen

Im Bundesstaat Florida reichen in Zukunft acht von zwölf Stimmen der Geschworenen, um die Todesstrafe auszusprechen.

Bisher mussten alle Geschworenen für die Todesstrafe stimmen. Sonst konnte sie nicht beschlossen werden. Das neue Gesetz hat der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, jetzt unterschrieben. Wichtig: Wenn jemand angeklagt wird, müssen sich die Geschworenen immer noch komplett einig sein, ob die Person schuldig ist oder nicht. Die neue Regelung gilt "nur" für die Höhe der Strafe.

Warum hat Florida die Hürden für die Todesstrafe gesenkt?

Laut US-Medien war die "Parkland-Schießerei" der Auslöser. 2018 tötete ein 19-Jähriger 17 Menschen. Die Geschworenen sagten alle, dass der Täter schuldig ist. Bei der Todesstrafe waren sie sich aber uneinig. Der Täter wurde deswegen nicht zum Tode veurteilt, sondern bekam lebenslange Haft.

In den USA ist die Todesstrafe in 27 von 50 Bundesstaaten möglich. Laut dem Informationszentrum für Todesstrafen in Washington sind im vergangenen Jahr 18 Menschen hingerichtet worden.

Unschuldige hingerichtet

Es gibt immer wieder große Kritik an der Todesstrafe. Ein Grund dafür ist, dass auch schon viele Menschen hingerichtet worden sind, bei denen nachher bewiesen wurde, dass sie unschuldig waren. In den letzten 50 Jahren wurden so 191 unschuldige Menschen getötet.