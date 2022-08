Automat klemmt - Mann kommt mit Gabelstapler ✈️

Um an seine Schokolade zu kommen, greift ein Mann am Münchner Flughafen zu besonderen Maßnahmen.

Was machst du, wenn dein Snack nicht rauskommen will? Ein 34-jähriger Staplerfahrer nutzte einfach seine beruflichen Skills und kam mit dem Gabelstapler vorgefahren. Mit dessen Hilfe hob er den Automaten an und tatsächlich - er bekam seine heiß ersehnte Schokolade. Die Flughafenpolizei München vermutet, dass der Mann sich dachte:

Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.

Der Betreiber des Automaten stellte einen Strafantrag wegen Beschädigung. Der Staplerfahrer hat zugegeben, den Automaten angehoben zu haben - aber nicht, dass er beschädigt wurde. Auf jeden Fall: Guten Appetit!

Mehr WTF-News: