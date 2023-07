Deswegen ist Fliegen gerade richtig teuer

Nach der Corona-Pandemie und der Energiekrise wollen die Menschen wieder reisen. Obwohl es so teuer ist.

Die Fluggesellschaften hätten zu wenig Flugzeuge, weil die Hersteller nicht genug Bauteile haben. Das steht in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung der Kreditversicherung Allianz Trade. Laut der Studie konnten während der Corona-Pandemie nur noch halb so viele Flugzeuge ausgeliefert werden, wie sonst. Auch wenn das heute nicht mehr so ist, kommen die Flugzeugbauer wegen der großen Nachfrage nicht mit der Produktion hinterher.

Menschen fliegen fast so viel wie vor Corona

Dass die Preise so hoch sind, scheint die Menschen aber nicht zu jucken. Laut der Studie steigt die Nachfrage weiter: Weltweit sind die Verkäufe von Flugtickets für diesen Sommer (Mai bis September) nur noch acht Prozent niedriger als vor der Corona-Pandemie 2019. Wie die Untersuchung zeigt, profitieren die Airlines. Denn während die Preise für die Tickets weiter steigen, sinken die Kosten für den Treibstoff.

Hier checkst du, wie du trotzdem viel Geld im Urlaub sparen kannst: