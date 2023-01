Dicht im Flieger: Manager pinkelt Seniorin an

Wegen dem verstörenden Verhalten hat er sogar seinen Job verloren.

Ende November ist der indische Manager Shankar Mishra mit der Fluggesellschaft Air India von New York nach Neu Delhi geflogen. Während dem Flug genehmigte er sich ein paar Drinks zu viel. Eine 72-jährige Passagierin beschwerte sich anschließend bei der Airline. Warum? Mishra soll auf ihre Kleidung und ihr Gepäck uriniert haben!

Die Polizei hat den Fall übernommen und berichtet, dass der Beschuldigte untergetaucht ist. Ein Schreiben von seinem Anwalt sagt aber: Die Sache wurde mit der Seniorin geklärt und Mishra hat die Reinigung für ihre Sachen bezahlt. Sein Arbeitgeber - die US-Großbank Fargo Wells - sieht das nicht so locker. Die Bank erklärte in einem Statement am Freitag, dass der Manager gefeuert wurde. Sie nannte die Vorwürfe "zutiefst verstörend".

