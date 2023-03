mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Eigentlich war das Ziel des Jets New York - am Ende landeten die Reisenden in Frankfurt. Und das nicht ganz freiwillig.

An Bord der Boeing, die in Indien gestartet war, gabs nach sieben Stunden Flugzeit krasse Probleme. Grund war laut "Frankfurter Neue Presse" ein Wasserleck. Mehrere Klos und Waschbecken sollen nicht mehr nutzbar gewesen sein, weil überall Wasser stand. Der Pilot entschied sich für eine Notlandung am Flughafen Frankfurt. Ewige Wartezeit am Airport Für die Passagiere war in Frankfurt erstmal Endstation, denn die Airline musste eine Ersatzmaschine aus London anfordern. Die kam auch - allerdings erst nach rund elf Stunden. Im Anschluss gings dann weiter Richtung New York.