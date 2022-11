Toter im Fahrwerk eines Flugzeugs gefunden

mit Whatsapp teilen

So einen gruseligen Fund haben Mitarbeiter am Flughafen in Frankfurt gemacht.

Die Mechaniker wollten das Flugzeug am Donnerstag warten. Bei ihrer Arbeit im Hangar haben sie eine Leiche entdeckt. Der Tote lag im Schacht des Fahrwerks. Während des Fluges, sind dort eigentlich die Räder untergebracht. Polizei ermittelt Die "BILD" schreibt, dass die Maschine in der iranischen Hauptstadt Teheran gestartet ist. Das hat die Polizei bisher nicht bestätigt. Die Ermittler versuchen jetzt rauszubekommen, wer der Tote ist und woher er stammt.