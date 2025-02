Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs bei Geisingen im Kreis Tuttlingen haben Rettungskräfte den Piloten tot in einem Waldgebiet Tuttlingen gefunden. Friedeerike Dauser

Wer der Mann ist, das weiß die Polizei derzeit noch nicht. Auch ob er vor oder infolge des Absturzes starb, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Das Flugzeug war gestern am frühen Abend als vermisst gemeldet worden. Zielflughafen war laut derzeitigem Sachstand der Flugplatz in Donaueschingen. Nach einer mehrstündigen Suchaktion unter anderem mit einem Hubschrauber fanden Rettungskräfte das Wrack nahe Geisingen im Kreis Tuttlingen. Der Pilot sei allein an Bord gewesen, so die Polizei. Wie es zum Absturz gekommen ist, wird noch geklärt - sicher ist: als das Kleinflugzeug abgestürzt ist gab es starken Nebel. Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ermitteln nun zur Unfallursache.