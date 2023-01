Flugzeugtür stürzt in Garten ab

Eine soziale Einrichtung hatte so ganz plötzlich neue Gartendeko.

Das Kleinflugzeug hat am Freitag kurz nach dem Start in Friedrichshafen seine Tür über Meckenbeuren verloren. Aus der sozialen Einrichtung, in deren Garten sie landete, wurde niemand verletzt.

Wer ist Schuld?

Angeblich wusste der Pilot aber schon beim Start über Probleme mit der Tür Bescheid. Weil er auf diese Warnung nicht pflichtgemäß reagiert hat, wird jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nachdem er seine Türe verloren hatte, ist der 45-Jährige wieder zurück nach Friedrichshafen geflogen.

