Unis in BW & RLP bekommen Förderung für Forschung - deine auch? 🤑

Die Förderung gibts für fachübergreifende Forschungsprojekte an Unis in ganz DE. Welche dabei sind, hier checken!

Um an dem Förderwettbewerb teilzunehmen, müssen die Unis sogenannte Exzellenzcluster einreichen. Das sind Forschungsprojekte, die fächerübergreifend an den Unis stattfinden, oft auch in Zusammenarbeit mit anderen Unis oder Hochschulen. Laut Wirtschaftsrat (WR) und Deutscher Fördergemeinschaft (DFG) bekommen in den nächsten sieben Jahren 43 Unis in 13 Bundesländern für verschiedene Projekte krasse Fördergelder. Insgesamt stehen dafür 539 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Förderung: Diese Unis in BW & RLP sind dabei

Die Uni Tübingen ist Spitzenreiter in Baden-Württemberg: Sechs ihrer Förderungsanträge haben DFG und WR bewilligt.

ist Spitzenreiter in Baden-Württemberg: ihrer Förderungsanträge haben DFG und WR bewilligt. Die Uni Freiburg bekommt Förderungen in Millionenhöhe für zwei Forschungsprojekte.

bekommt Förderungen in Millionenhöhe für Forschungsprojekte. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) behält seine Förderung von zwei Exzellenzclustern bei. Eines davon hat sie mit den Unis Ulm und Gießen eingereicht, das andere mit der Uni Heidelberg .

behält seine Förderung von Exzellenzclustern bei. Eines davon hat sie mit den Unis und eingereicht, das andere mit der . Letztere, also die Uni Heidelberg , bekommt zudem noch neue Förderungen für zwei Forschungsprojekte - mit dem gemeinsamen KIT-Projekt sind es also drei .

, bekommt zudem noch neue Förderungen für zwei Forschungsprojekte - mit dem gemeinsamen KIT-Projekt sind es also . Bei der Uni Konstanz , Stuttgart und Hohenheim wird jeweils ein Forschungsprojekt gefördert.

und wird jeweils ein Forschungsprojekt gefördert. Auch die Uni Mainz hat ein Projekt, für das sie weiterhin Fördergelder bekommt.

Eine Liste mit allen geförderten Unis und ihren Forschungsprojekten findest du hier.

💡 Unis, die mindestens zwei Forschungsprojekte gefördert bekommen, können sich in einem nächsten Schritt auf den Status als "Exzellenzuni" bewerben. Mit dem Titel gibts 10 bis 15 Millionen Euro pro Jahr.