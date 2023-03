Forest Cleanup Day: Jetzt wird der Wald geputzt!

Dreckige Wälder können eine Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen sein. Deshalb muss Müll gesammelt werden.

Der Waldputztag oder Forest Cleanup Day des Landeswaldverbandes Baden-Württemberg findet am 18. März zum zweiten Mal statt. Auf der Webseite kannst du checken, ob es Müllsammel-Aktionen in deiner Gegend gibt und dann gemeinsam mit anderen Freiwilligen etwas für die Umwelt tun. Auch Jäger und Forstarbeiter sammeln den Müll auf, den sie bei ihren Jobs gemacht haben. Neu in diesem Jahr: Der Waldputztag ist nicht mehr nur auf BW begrenzt, in ganz Deutschland finden Sammelaktionen statt.

Warum den Wald putzen?

Odile Bour ist die Geschäftsführerin vom Landeswaldverband BW und sie sagt: Durch den Müll im Wald würden nicht nur Pflanzen und Tiere leiden. Auch Menschen könne dadurch geschadet werden, weil die giftigen Stoffe aus dem Müll ins Trinkwasser gelangen.