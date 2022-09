Formel 1-Kalender: So viele Rennen wie noch nie!

Im Jahr 2023 wird es 24 Rennen geben. Auch in Las Vegas gehen die Teams an den Start.

Das hat der Motorsport-Weltrat (FIA) am Dienstag rausgehauen. Diese Saison gibt es 22 Rennen, was gleichzeitig auch der bisherige Rekord ist. Das erste Rennen findet am 5. März in Bahrain statt.

Was gibt es noch Neues bei den Strecken?

Neben dem Kurs in Vegas feiern zwei weitere Strecken ihr Comeback. Zurück im Rennzirkus sind der Große Preis von Katar und der Grand Prix von China.

Der Klassiker Monaco ist auch wieder am Start. Bitter für die deutschen Fans: Auch in der nächsten Saison ist kein Rennen in Deutschland geplant.