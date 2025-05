Forscher wollen, dass mehr für die Gesundheit von Jugendlichen gemacht wird. Diese Investition lohnt sich wohl dreifach.

Ein Report zeigt die Entwicklungen bei Jugendlichen weltweit. Weniger Alkohol und Zigaretten, aber mehr Übergewicht und psychische Leiden. Wenn sich nichts ändert, würden bis 2030 mehr als eine Milliarde junger Menschen in Ländern leben, in denen ihre Gesundheit bedroht sei. Sagt eine Kommission, der Fachzeitung Lancet in ihrem Globalen Bericht.

Das sind bei jungen Menschen wohl die größten Probleme:



HIV,

frühe Schwangerschaften,

Depressionen und

schlechte Ernährung.

Demnach steigt zum Beispiel auch die Zahl übergewichtiger Jugendlicher drastisch an. Die Jugend von heute sei die erste Gruppe von Menschen, die ihr Leben lang die wachsenden Auswirkungen des Klimawandels erlebe, schreibt das internationale Forscherteam.