Fortnite & Dragon Ball: Jetzt gibt's den ersten Ingame-Trailer!

Bei der Kooperation zwischen dem Game und dem Anime sind Son Goku, Vegeta, Beerus und Bulma am Start.

Das Kamehame-Ha von Son Goku wird es als Item geben. Die Energiestrahlen kannst du benutzen, um deine Gegner zu eliminieren. Die fliegende Wolke, Jindujun, kannst du ebenfalls als Item bekommen und nutzen, um über die Insel zu fliegen.

Was gibt es noch?

Ein wichtiger Teil der Kooperation wird das Dragon Ball Adventure Land sein. Hier könnt ihr rumlaufen und ein paar Mini-Games testen. Wann geht es los? Am Dienstag um 21:40 Uhr startet Fortnite sein Update. Dann sind die Server erstmal down. Im Anschluss solltest du zum ersten Mal mit Son Goku in die Schlacht ziehen können.

Hier kannst du dir den Gameplay-Trailer gönnen: