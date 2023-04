Frank Lampard zurück auf der Chelsea-Bank - schon wieder!

Der 44-Jährige soll die Londoner bis Saisonende trainieren. Nächste Woche wartet direkt ein krasser Gegner.

"Die Entscheidung ist mir ziemlich leichtgefallen, das ist mein Club", sagte Lampard bei seiner Vorstellung. Es ist bereits das zweite Mal, dass er den Verein trainiert. Zwischen 2019 und 2021 war Lampard für eineinhalb Jahre Coach der Blues. Er folgt auf Graham Potter - der stand heftig in der Kritik und wurde vor wenigen Tagen gefeuert.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝

Bei Chelsea läufts in der Premier League überhaupt nicht. Aktuell stehen die Londoner auf Tabellenplatz elf - weit hinter den eigenen Ansprüchen. In der nächsten Woche wartet auf den neuen Coach direkt ein krasses Spiel: am Mittwoch geht es im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid.

Wer übernimmt im Sommer?

Der Club will sich bei der Suche nach einem Nachfolger Zeit lassen. Nach Sky-Informationen haben die Bosse aber an Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und dem langjährigen Spanien-Coach Luis Enrique Interesse.

