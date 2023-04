Darum tritt Frank Ocean nicht noch mal beim Coachella auf

Der Grund: Wegen zwei Knochenbrüchen und einer Verstauchung am linken Bein hätten Ärzte ihm von dem Auftritt abgeraten.

Das sagte sein Sprecherteam am Mittwoch. Das Coachella findet immer an zwei Wochenenden mit dem gleichen Line Up statt. Die erste Runde hat bereits stattgefunden. Dort ist Frank Ocean noch aufgetreten - doch seine Show enttäuschte viele Fans.

Frank Ocean auf dem Coachella - Was war da los?

Der Singer-Songwriter ließ das Publikum ungefähr eine Stunde warten. Deshalb spielte er auch deutlich kürzer als geplant. Außerdem sorgte der Start der Show für Verwirrung: Eisläufer und Eishockey-Spieler liefen mehrere Minuten ohne Musik über die Bühne. Zudem hat Frank Ocean viele Songs Playback performt. Dafür wurde er kritisiert - unter anderem von badmómzjay, die auch auf dem Festival war.

Hier siehst du, wie Frank Ocean nicht selbst singt:

Laut Frank Oceans Team habe er sich schon vor seinem ersten Gig verletzt. Deshalb sei sein Auftritt am vergangenen Sonntag kurzfristig abgeändert worden. "Es war chaotisch", sagte der Sänger laut "Variety" in einem Statement. Er wollte etwas anderes darbieten, aber habe sich dennoch gefreut, auf der Bühne zu stehen.

Doch einige Leute bezweifeln, dass er bei der ersten Show schon verletzt war: