Frankfurt gewinnt das Finale! ⚽

Sie haben den Pokal! Die Eintracht gewinnt im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers.

Das Spiel begann mit einem Schock-Moment für Frankfurt: Kapitän Sebastian Rode blutete nach einem Foul von John Lundstram in der fünften Minute am Kopf. Der Schotte hatte den Eintracht-Profi mit dem Schuhstollen an der Stirn getroffen. Rode konnte aber mit einem Kopfverband weiter spielen.

Spannung bis zum Schluss

Das Spiel der beiden Teams war über 90 Minuten sehr ausgeglichen. Und auch nach Verlängerung stand es 1:1 unentschieden. Das Elfmeterschießen war an Spannung kaum zu überbieten: Als Keeper Kevin Trapp den vierten Schuss der Schotten pariert, hatten es die Frankfurter selbst in der Hand.

Der entscheidende Elfmeter

Rafael Borré trat als fünfter und entscheidender Schütze an und traf. Danach brachen alle Dämme - auf dem Rasen und auf den Rängen. Frankfurt siegte mit 5:4 im Elfmeterschießen.

Rund 50.000 Eintracht-Fans waren mit dem Team nach Sevilla gereist und werden wohl die Nacht durchfeiern.

