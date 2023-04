Bauarbeiter haben die Menschenknochen während Erdarbeiten gefunden. Warum sie dort waren, hat einen einfachen Grund.

Wie scary ist das denn? 😨 An einer Frankfurter Grundschule wurden mehrere Skelette entdeckt. Wer jetzt an ein Massengrab denkt, liegt falsch. Denn: Die Leichen lagen in 59 "sorgsam angelegten Gräbern, die gleichmäßige Reihen bilden", so die Stadt Frankfurt. Der Grund?

Schulgelände steht auf ehemaligem Friedhof!

Die ausgegrabenen Leichen stammen wohl aus dem 19. Jahrhundert. Der ehemalige Friedhof sei noch auf Stadtkarten aus dem Jahr 1850 zu finden. Die Skelette werden jetzt auf einen anderen Friedhof gebracht. Side Fact: Heutzutage darf man Gräber in Frankfurt nach einer Ruhefrist von 20 bis 35 Jahren nach dem Tag der Bestattung wieder neu belegen. Ähnliche Regeln gab es wohl auch schon damals.

An der Michael-Ende-Schule in #Rödelheim war die Aufregung groß, als bei Erdarbeiten menschliche Knochen auftauchten. 🦴...Posted by FRANKFURT.de on Wednesday, April 26, 2023

Aktion für Schüler und Lehrer

Das ein oder andere Schulkind will natürlich wissen, was da los ist. Deshalb gab es während der Ausgrabung eine Führung für die Lehrkräfte der Schule: So konnten die Lehrer die Fragen der Kinder im Anschluss fachgerecht beantworten.