Eintracht-Fans nach Neapel - jetzt doch?!

Eintracht Frankfurt ist gegen die Entscheidung ihre Fans vom Spiel gegen Neapel auszuschließen, vorgegangen. Mit Erfolg!

Das italienische Innenministerium hatte dem SSC Neapel verboten, Tickets an die Frankfurt-Fans zu verkaufen. Der Grund: Die Sicherheit könne nicht garantiert werden. Die Eintracht hat beim zuständigen Verwaltungsgericht in Italien dagegen Einspruch eingelegt. Das Gericht hat dem jetzt zugestimmt. Das Verkaufsverbot für Tickets ist rechtswidrig.

Endgültige Entscheidung erst Montag oder Dienstag

Also, dürfen die Frankfurter jetzt doch ins Stadion? Ganz so einfach ist es nicht. Jetzt sieht es zwar so aus, als könnten die Eintracht-Fans doch die 2.700 Karten bekommen, die ihnen für das Champions-League-Spiel zustehen. Dagegen kann die Präfektur Neapel aber noch Berufung einlegen. Eine Entscheidung könnte dann erst Montag oder Dienstag fallen - also kurz vor dem Spiel am Mittwochabend.

Das Spielchen geht also weiter.

