Handspiel statt Elfer: Darum ist Frankfurt wütend auf den VAR!

Gegen Borussia Dortmund wurde Eintracht-Stürmer Jesper Lindström von BVB-Star Karim Adeyemi heftig gestoßen. Doch...

...obwohl die Szene in der 42. Minute direkt vor dem Dortmunder Tor passierte, gab Schiedsrichter Sascha Stegemann keinen Elfmeter. Krass: Er entschied sogar auf Handspiel, weil Lindström durch den Schubser mit der Hand auf den Ball gefallen ist.

😂😂😂 https://t.co/WrbIhWTdxT

Aber für solche Fälle gibt es doch den Videoschiri?

Der Videoschiedsrichter Robert Kampka griff bei der Szene nicht ein. Für ihn war die Situation nicht eindeutig genug. Nach dem Spiel sagte Schiri-Stegemann, dass er mit seiner Entscheidung falsch lag:

Ja, wenn ich jetzt die Bilder mit den entsprechenden Kameraperspektiven sehe, dann muss man klar konstatieren, dass es einen Strafstoß für Eintracht Frankfurt hätte geben müssen.

Wütende Frankfurter!

Am Ende verlor Frankfurt das Heimspiel am Samstagabend gegen die Dortmunder mit 1:2. Den Siegtreffer für den BVB erzielte Jude Bellingham in der 52. Minute. Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche war nach dem Spiel sauer auf Schiri-Stegemann und den Videoschiedsrichter:

Der Schlüssel für die Niederlage war es nicht, aber letztendlich hat er - und das weiß er glaube ich auch selber - keine gute Partie gemacht. Wir diskutieren die ganze Zeit über den VAR, ich frage mich, wofür wir das Ding haben, wenn wir es nicht nutzen. Für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter, doch dann pfeift er ab.

Auch Frankfurt-Coach Oliver Glasner und Mittelfeldspieler Sebastian Rode fanden, dass ihr Team in der Szene einen Strafstoß hätte bekommen müssen. Beide hätten sich gewünscht, dass der Videoschiedsrichter eingreift.

Diese Spielerin war besonders sauer auf den Schiedsrichter:

Fußballerin tritt Schiri in die Eier!