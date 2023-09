Religiöses Symbol: Politiker will Abayas an Schulen verbieten

Frankreichs Bildungsminister will, dass das Verbot schon im nächsten Schuljahr gilt. Es wurde schon länger diskutiert.

Gabriel Attal will, dass es in allen Schulen in Frankreich verboten ist, eine Abaya zu tragen. Der Grund: Es sei eine "religiöse Geste", in einer Abaya in die Schule zu gehen. Abayas sind traditionelle Kleidungsstücke, die muslimische Frauen anziehen, sobald sie das Haus verlassen. Attal sagt: Wenn Schüler den Klassenraum betreten, soll nicht erkennbar sein, welcher Religion sie angehören.

Frankreich: Keine religiösen Symbole in Schulen

In Frankreich sind auffällige religiöse Symbole in Schulen seit 2004 verboten. Dazu gehören neben Kopftüchern auch die jüdischen Kippas und die christlichen Kreuze. Das Abaya-Verbot wurde länger diskutiert, da zum Beispiel der französische Muslim-Dachverband das Gewand nicht als religiöses Kleidungsstück ansieht.