Bus mit Kindergruppe stürzt Abhang herunter 😨

Auf der R├╝ckfahrt von einem Ferienlager kam es zu einem schweren Busunfall in S├╝dostfrankreich mit mehreren Verletzten.

Der Bus ist am Samstagmorgen auf einer Nationalstra├če s├╝dlich von Grenoble einen Abhang heruntergest├╝rzt. Das berichtet eine franz├Âsische Zeitung, die mit der Polizei gesprochen hat. Der Busfahrer und eine Begleiterin wurden schwer verletzt. Sie wurden per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. 13 Kinder und ein weiterer Begleiter wurden leicht verletzt.