Franzose wird nach einem Döner zum Millionär

Ein Snack, der Gold wert ist: Während er auf sein Essen wartet, gewinnt ein 60-Jähriger 4,5 Millionen Euro beim Lotto.

Im Juli füllte ein Franzose im Urlaub einen Lottoschein aus, den er anschließend in seinem Portemonnaie vergaß. Er trug den Schein in seiner Hosentasche, ohne zu wissen, dass er damit 4,5 Millionen Euro gewonnen hat!

Eine Wartezeit später Millionär

Zwei Monate später bestellte er in einem Imbiss einen Döner. Während dieser zubereitet wurde, fand er den Lottoschein und löste diesen in einer Annahmestelle in der Nähe ein. Der Mann hatte Glück: Das war der allerletzte Tag, an dem er seinen Gewinn einfordern konnte - danach wäre dieser verfallen.

Der Döner muss sein

Nach der frohen Nachricht holte er seinen Döner ab, nahm einige Bissen und lief nach Hause. Dort stelle er den Döner kalt und sagte seiner Frau:

Du wirst es nicht glauben, das ist ein Gold-Döner.

Normalerweise isst der Mann keinen Döner - doch dieser hat alles für ihn verändert:

Ich habe alles gewonnen, aber wenige Stunden später wäre alles verloren gewesen.

Hier gibts mehr WTF?!-News: