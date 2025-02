Wegen "Fortnite": Mann ersticht elfjähriges Mädchen

Ein Mann hat sich beim "Fortnite" spielen gestritten. Als er wütend das Haus verlässt, ersticht er eine Schülerin.

Der Mann hat die Tat mittlerweile gestanden und sitzt in U-Haft. Dabei hat er auch erzählt, dass er ein exzessiver Gamer ist und dabei regelmäßig Wutanfälle bekommt, berichtet die Staatsanwaltschaft.

Er war sehr wütend nach einem Streit mit einem anderen Gamer [...] Er wollte etwas stehlen oder jemanden erpressen, um sich zu beruhigen.

Elfjährige erstochen - so kam es zur Tat

Der Täter habe die die elfjährige Schülerin am Freitagmittag in ein Waldstück gelockt. Dort habe er sie mit einem Messer bedroht und wollte ihr Handy stehlen. Als das Mädchen zu schreien anfing, sei er in Panik geraten und habe zugestochen. Wie der Staatsanwalt mitteilt, war das Mädchen mit Schnittwunden übersät, die ihr mit großer Brutalität zugefügt wurden. Die Elfjährige war wohl nach der Schule auf dem Weg nachhause. Laut der Nachrichtenagentur DPA dauert dieser Weg normalerweise nur eine Minute. Ihre Leiche wurde in der Nacht auf Samstag mithilfe von Spürhunden gefunden.