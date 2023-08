Mann soll Frau jahrelang gefoltert haben? Staatsanwalt zweifelt

Der Mann und die Frau kommen aus Deutschland. Die Frau behauptet, ihr Mann habe sie zwölf Jahre lang festgehalten.

Passiert sein soll das Ganze laut der Frau in Forbach. Das ist ein Ort in Ostfrankreich. Die Grenze zu Deutschland ist nicht weit weg. Der Vorwurf der Frau lautet, dass ihr 55-jähriger Mann sie dort zwölf Jahre lang festgehalten und gefoltert habe. In der Nacht auf Montag hatte die 53-Jährige mit einem Handy Sicherheitskräfte in Deutschland angerufen. Die informierten wohl die französischen Cops, welche dann am Montag die Wohnung der beiden stürmten. Dabei nahmen sie denn Mann fest.

Jetzt gibt es Zweifel an der Folter-Story

Im Gegensatz zu ersten Berichten hat die Staatsanwaltschaft am Montagabend gesagt, dass bei der Frau keine Blutergüsse oder Knochenbrüche festgestellt worden sind. Auch hat man in ihrer Nähe keine Blutspuren gefunden. Daher geht die Staatsanwaltschaft aktuell davon aus, dass sie körperlich nicht schlimmster Folter ausgesetzt war. Die Polizei hat die Frau außerdem ohne Fesseln gefunden - klare Hinweise darauf, dass die Frau in der Wohnung eingesperrt wurde, gab es auch nicht.

Es wird ermittelt

Die Ermittlungen stehen aber noch am Anfang. Der Mann muss mindestens weitere 24 Stunden bei der Polizei bleiben. Dort wird er vernommen. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Vergewaltigung und des Verdachts auf Freiheitsberaubung ermittelt. Der Ehemann hat der Polizei gesagt, dass seine Frau unter Krebs leidet. Laut dem Staatsanwalt kann es sich bei dem Fall von einem "absolut furchtbaren Szenario" bis zu einer schlechten Betreuung bei einer Krankheit handeln.

Französischer Sender berichtete von "Täter-Tagebuch"

Der Sender RMC berichtete, dass ein "Notizbuch" des Manns gefunden worden sei. In diesem habe er seine Taten festgehalten. Der Staatsanwalt hat das nicht bestätigt.