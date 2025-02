Der Tod von Torhüter-Talent Jemima Kabeya schockt die Handball-Welt. Die Anteilnahme ist groß.

Jemima Kabeya ist am Montag überraschend verstorben.

Die Todesursache: unklar.

Kabeya spielte für den französischen Verein Handball Plan-de-Cuques.

Sie war U-20-Nationaltorhüterin für Frankreich.

Der Verlust eines so strahlenden und lebendigen jungen Lebens ist eine unbeschreibliche Tragödie.

Kabeya stand vor dem Durchbruch

Die 21-Jährige galt als großes Talent im Tor. Ihre Statistik in der aktuellen Saison: 78 Paraden und eine Quote von 35,6 Prozent. Damit zählte sie zu den besten Torhüterinnen in der ersten französischen Liga. "Ihr tragischer Tod versetzt die gesamte Handball-Familie in Trauer", sagte Nodjialem Myaro, Präsidentin der französischen Frauenhandball-Liga.