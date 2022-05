Deshalb gibt es in manchen Städten in Frankreich gerade kein Internet

Man kann es sich kaum vorstellen - aber: Die Kabel für das Internet wurden durchgeschnitten.

Betroffen sind mehrere Städte - zum Beispiel Straßburg und Grenoble. Auch rund um Paris gibt es Probleme.

Das ist passiert!

Angefangen hat es in der Nacht. Mehrere Netzanbieter berichten von dem gleichen Auslöser für die Störung. An verschiedenen Stellen im Land wurden die Glasfaserkabel durchtrennt. Sie wurden den Angaben nach zwischen 3 und 5 Uhr am Morgen zerschnitten.

Ein französische Internetanbieter postete Fotos von den durchgetrennten Kabeln:

Warum wurde das gemacht?

Warum die Kabel durchgeschnitten wurden, weiß man noch nicht. Bisher hat sich niemand gemeldet, der bei der Aktion dabei war oder etwas weiß. Insider aus dem französischen Wirtschaftsministerium teilten mit: "Es ist das erste Mal und wir wissen nicht, wer dahinter steckt." Um das jetzt herauszufinden, wurden Ermittlungen gestartet.

Hier kannst du dir den Radio-Beitrag von einem ARD-Reporter aus Paris anhören:

