Lage in Frankreich entspannt sich etwas: DAS will Macron machen

Nach tagelangen Krawallen wurden in der letzten Nacht deutlich weniger Menschen verhaftet. Aber ein Feuerwehrmann starb.

Das französische Innenministerium sagte, dass in der Nacht zu Montag bis 01:30 Uhr "nur" 157 Menschen festgenommen wurden. Insgesamt waren 45.000 Polizisten im Einsatz. In den Tagen zuvor gab es teilweise mehr als 1.000 Festnahmen. Zudem gingen Bilder von brennenden Autos und zerstörten Geschäften um die Welt.

Durch Krawalle in Frankreich: Feuerwehrmann stirbt

Ein junger Feuerwehrmann kam bei den Löscharbeiten "trotz der schnellen Hilfe seiner Mannschaftskameraden" ums Leben. Das teilte der französische Innenminister Gérald Darmanin auf Twitter mit. Der 24-Jährige starb, als er brennende Autos in einer Tiefgarage in Saint-Denis nördlich von Paris löschte.

Cette nuit, en luttant contre un feu de plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Saint-Denis (93), un jeune Caporal-Chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris de 24 ans est décédé malgré la prise en charge très rapide par ses équipiers.Toutes mes condoléances…

Macron will mit 200 Bürgermeistern sprechen

Der französische Präsident Emmanuel Macron will nach eigenen Angaben die Gründe für die krasse Gewalt genau verstehen. Deswegen will er sich am Dienstag mit 200 Bürgermeistern treffen. Diese kommen aus Städten, in denen es zu heftigen Ausschreitungen kam.

Warum kam es zu den Ausschreitungen in Frankreich?

Der 17-jährige Nahel aus dem Pariser Vorort Nanterre wurde bei einer Polizeikontrolle angehalten. Er hatte keinen Führerschein dabei. Als er währenddessen wegfahren wollte, schoss ihm einer der Polizisten in die Brust. Schon während der Kontrolle richtete er die Waffe durchgehend auf den 17-Jährigen. Gegen den Polizisten wird wegen Totschlags ermittelt.

