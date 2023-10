Nach Messerangriff in Frankreich: 7.000 Soldaten sollen für Sicherheit sorgen

Ein 20-jähriger Islamist hatte am Freitag einen Lehrer getötet. Jetzt gilt in Frankreich die höchste Terrorwarnstufe.

Der mutmaßliche Täter war in einer Schule in Arras in Nordfrankreich eingedrungen und hatte einen Mann erstochen und drei Menschen verletzt. Der 20-Jährige konnte festgenommen werden. Er stammt aus Tschetschenien und soll sich islamistisch radikalisiert haben. Auch mehrere Mitglieder seiner Familie wurden laut französischen Medien festgenommen. Sein Bruder soll vor vier Jahren einen Anschlag auf den Präsidentenpalast geplant haben.

Soldaten einer Anti-Terror-Einheit in Innenstädten

Wegen des Angriffs und der aktuellen Lage im Nahen Osten hat Frankreich jetzt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Jetzt sollen 7.000 Soldaten einer speziellen Anti-Terror-Einheit in den Innenstädten und an touristischen Orten für Sicherheit sorgen.

Das bekannteste Museum in Paris, der Louvre, und das Schloss von Versailles wurden nach einer Droh-Mail vorerst geschlossen. Mittlerweile hat es eine Entwarnung gegeben: In keinem der beiden Touri-Hotspots waren Sprengkörper und es gab keine Angriffe. Das teilte der Innenminister am Samstagabend mit.

So sah die Evakuierung des Museums aus:

BREAKING:Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE

Btw: Der Messerangriff fand genau drei Jahre nach dem Attentat auf den Geschichtslehrer Samuel Paty statt, der von seinem Angreifer enthauptet wurde.

