In den Knast wegen Mobbing? Vier Schüler wurden verurteilt

Zwei Jungen und zwei Mädchen haben einen 13-jährigen Mitschüler in Frankreich heftig gemobbt - er hat Suizid begangen.

Jetzt wurden die vier Schüler des Mobbings schuldig gesprochen. Ihnen drohen im schlimmsten Fall 18 Monate Gefängnis. Ende Januar soll bei der nächsten Anhörung die genaue Strafe festgelegt werden.

Die Richter sagen aber nicht, dass sich der Junge wegen des Mobbings der vier Schüler das Leben genommen hat. Sonst wäre die Strafe deutlich heftiger ausgefallen.

13-Jähriger begeht Suizid in Frankreich: Was ist passiert?

Der 13-jährige Lucas hatte sich im Januar das Leben genommen. Seine Familie hat gesagt, dass er an seiner Schule Zielscheibe von homophobem Mobbing war. Zum Urteil sagte die Mutter von Lucas:

Es ist ein gutes Urteil, weil es deutlich zeigt, wie schlimm Mobbing ist. Mir war es wichtig, dass er als Mobbingopfer anerkannt wird.

Gefängnisstrafe für Mobbing in Frankreich

Um gegen Mobbing in Schulen vorzugehen und ein Zeichen zu setzen, hat Frankreich ein Gesetz verabschiedet. Seither zählt Mobbing an Schulen zu einer Straftat und kann mit Gefängnis bestraft werden. Heftig: Schätzungen zu Folge ist in Frankreich jedes zehnte Kind von Mobbing betroffen.

