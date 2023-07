Racial Profiling in Frankreich? Regierung sagt "Nein"!

Ein UN-Komitee möchte, dass Frankreich etwas gegen rassistische Diskriminierung durch die Polizei macht.

Nach dem Tod des 17-jährigen Nahel M. richtet sich das UN-Komitee zur Beseitigung rassistischer Diskriminierung an Frankreich. Der 17-Jährige ohne Führerschein wurde bei einer Polizeikontrolle erschossen, nachdem er versucht hatte wegzufahren. Gegen den Polizisten wird wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt.

Das UN-Komitee fordert das Land auf, Gesetze gegen Racial Profiling bei der Polizei zu erlassen. Bei Polizeieinsätzen müsse darauf geachtet werden, verhältnismäßig zu handeln. Außerdem solle Frankreich prüfen, ob seine Gesetze zum Waffeneinsatz von Polizisten mit den Menschenrechten vereinbar sind.

Frankreich sieht kein Racial Profiling bei sich

Die Bekämpfung von Rassismus und anderen Diskriminierungen sei der Regierung besonders wichtig, teilte das französische Außenministerium mit.

Jeglicher Vorwurf des Rassismus oder der systemischen Diskriminierung durch die Ordnungskräfte in Frankreich ist unbegründet.

Wenn Ordnungskräfte wie Polizisten rassistische Profile erstellten, verstoße das gegen den Gleichheitsgrundsatz in der französischen Verfassung. Außerdem müssten sich die Polizisten verhältnismäßig verhalten und nur handeln, wenn es absolut notwendig sei, betont das Ministerium.

Gedenkmarsch zum Tod von Nahel M.

In mehreren französischen Städten soll es am Samstag Gedenkmärsche geben. Beobachter befürchten, dass es rund um die Gedenkmärsche wieder zu Gewalt und Ausschreitungen wie in den vergangenen Wochen kommen könnte.

Mehr News zu den Ereignissen in Frankreich: