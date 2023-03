Müll stapelt sich auf den Straßen und bei Demos gibt es Ausschreitungen. Was dahinter steckt, steht hier.

Seit Wochen wird in Frankreich immer wieder demonstriert. Die Menschen zeigen damit, dass sie gegen einen Plan der französischen Regierung sind. Es sollen nämlich neue Regeln für die Rente eingeführt werden. Das Ziel: Menschen in Frankreich können nicht mehr ab 62 Jahre in Rente gehen, sondern müssen arbeiten, bis sie mindestens 64 Jahre alt sind.

Kritik an der geplanten Rentenreform

Viele finden diese Änderung nicht gut. Zum einen wollen die Menschen nicht länger arbeiten. Zum anderen gibt es Kritik am Vorgehen der Regierung um Präsident Emmanuel Macron. Die Rentenreform wurde nämlich ohne Abstimmung im Parlament beschlossen.

So demonstrieren die Menschen in Frankreich

Die Demos finden in vielen verschiedenen Städten statt - zum Beispiel in Paris, Straßburg und Lyon. Es kommt dabei zu teilweise heftigen Ausschreitungen: Mülleimer werden umgeworfen und angezündet, Schaufenster mit Steinen eingeworfen und Fahrzeuge beschädigt. Am Montagabend wurden deshalb fast 300 Menschen festgenommen.

Neben den Demonstrationen auf der Straße haben auch einige Berufsgruppe beschlossen, gerade nicht zu arbeiten. Dazu gehören unter anderem die Müllmänner und -frauen. Deshalb stapeln sich in Teilen von Paris und auch in anderen Städten Müllsäcke, Kartons und andere Dinge.

Wie geht es jetzt weiter?

Die Rentenreform gilt seit Montag als beschlossen. Sie soll jetzt an den dafür zuständigen Verfassungsrat weitergeleitet werden. Wenn sie dort bestätigt wird, wäre sie gültig. Ob sie dann wirklich in Kraft tritt, ist aber noch unklar. Gewerkschaften wollen weitere Streiks organisieren, um die Änderung noch zu verhindern. Auch Politkerinnen und Politiker prüfen noch Möglichkeiten, wie die Rentenreform gestoppt werden kann.

Hier kannst du dir anschauen, wie die Proteste in Frankreich in den letzten Tagen ausgesehen haben: