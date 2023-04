Randale in Frankreich: Demonstranten zünden Polizeistation an!

Überall in Frankreich haben am Abend Menschen gegen ein neues Gesetz demonstriert. Es kam zu Straßenschlachten.

Seit Wochen wird in Frankreich immer wieder demonstriert. Die Menschen zeigen damit, dass sie gegen einen Plan der französischen Regierung sind. Es sollen nämlich neue Regeln für die Rente eingeführt werden. Das Ziel: Menschen in Frankreich können nicht mehr ab 62 Jahre in Rente gehen, sondern müssen arbeiten, bis sie mindestens 64 Jahre alt sind.

Die französische Regierung hatte die Reform ohne die Zustimmung des Parlamentes durchgesetzt. Viele Menschen in Frankreich sehen darin einen Verstoß gegen die Demokratie. Der Verfassungsrat hat jetzt aber erklärt, das Gesetz sei in Ordnung so.

Ausschreitungen, Festnahmen, brennende Mülltonnen

Nach der Entscheidung sind in ganz Frankreich Menschen auf die Straße gegangen. Sie wollen mit allen Mitteln die Reform verhindern. In vielen Orten kam es zu Ausschreitungen: In Paris brannten 30 Mülltonnen, mindestens 100 Demonstranten wurden festgenommen. In Rennes wurden Straßen blockiert und ein Polizeikommissariat angezündet.

🛑🛑🇫🇷🇫🇷In #Rennes kam es zu Zusammenstößen. Eine Polizeistation in der Innenstadt wurde in Brand gesteckt. #France pic.twitter.com/6FZZfjt12A

Die Polizei ging teilweise brutal mit Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. In Straßburg setzte sie Tränengas gegen die Menschen ein.

Müllabfuhr streikt seit Wochen

In Paris droht die Müllabfuhr, die Stadt in eine öffentliche Müllkippe zu verwandeln, bis die Reform zurückgezogen wird. Aus Protest gegen die Reform haben Müllmänner und -frauen und andere Berufsgruppen beschlossen nicht mehr zu arbeiten. Deshalb stapelt sich in Teilen von Paris der Müll:

Wie geht es jetzt weiter?

Ob die Rentenreform wirklich in Kraft tritt, ist aber noch unklar. Gewerkschaften wollen weitere Streiks organisieren, um die Änderung noch zu verhindern. Auch Politikerinnen und Politiker prüfen noch Möglichkeiten, wie die Rentenreform gestoppt werden kann.

Hier kannst du dir anschauen, wie die Proteste in Frankreich in den letzten Wochen ausgesehen haben: