Was geht in Frankreich ab? Neuer Premierminister wurde ernannt

Frankreich bekommt eine neue Regierung. Premierministerin Elisabeth Borne ist nach einem Treffen mit Staatspräsident Macron am Nachmittag zurückgetreten. Wer auf Borne folgt, ist bisher unklar. Der Name, der am häufigsten fällt ist der von Bildungsminister Gabriel Attal.

((Stundenlang hatten politische Beobachter diskutiert und spekuliert, ob – und wann – Regierungschefin Elisabeth Borne zurücktreten würde. Gegen 18.00 Uhr kam die Bestätigung von Präsident Emmanuel Macron – ziemlich lapidar in einer Nachricht auf X, dem ehemaligen Twitter. „Frau Premierministerin – ihre Arbeit im Dienst der Nation war an jedem einzelnen Tag vorbildlich“, so Macron. Borne wiederum schrieb in ihrem Rücktrittsgesuch, sie sei überzeugt dass Reformen notwendiger denn je seien. Sie betonte die Reformen, die sie auf den Weg gebracht hat – darunter die umstrittenen Rentenreform. Seit Wochen hatte es Debatten und Gerüchte um eine mögliche Regierungsumbildung gegeben. Bornes Rücktri