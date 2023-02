Deshalb wird in Frankreich jetzt aus Wein Parfüm gemacht

Frankreich ist berühmt für seine Weine, doch jetzt gibt es zu viel davon. Deshalb gibt es jetzt einen Plan.

Die französische Regierung und die Europäische Union geben 160 Millionen Euro, damit der nicht getrunkene Rotwein zu reinem Alkohol weiterverarbeitet werden kann. Daraus kann dann zum Beispiel Parfüm oder auch Desinfektionsmittel hergestellt werden.

Deshalb gibt es zu viel Wein

Warum es zu viel Wein gibt, hat verschiedene Gründe. Zum einen trinken die Franzosen nicht mehr so viel Rotwein. Zum anderen sind die Preise durch die Inflation gestiegen - deshalb wird weniger gekauft. Das französische Landwirtschaftsministerium sagt außerdem, dass sich die Winzer an die sinkende Nachfrage und den Klimawandel anpassen müssen. Dabei will das Ministerium die Wein-Hersteller aber unterstützen.

