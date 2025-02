Eigentlich war es nur eine normale Grenzkontrolle eines Lieferwagens. Dann kam dieser unglaubliche Fund: neun Zähne!

Gefunden wurden die Dinosaurierzähne bei einer Autobahnkontrolle im südfranzösischen Menton. Die Pakete waren unterwegs nach Italien, in die Nähe von Genua und Mailand. Wie der Zoll erklärt, seien für die Einfuhr solcher Güter verschiedene Papiere notwendig, die der Fahrer nicht habe vorlegen können. Es laufen weiter Ermittlungen, um die Empfänger in Italien zu identifizieren und zu klären, was dort mit den Dinosaurierzähnen passieren sollte.

Dinozähne in Frankreich: Das wurde gefunden!

Ein Spezialist vom Prähistorischen Museum in Menton hat herausgefunden, dass die Zähne von Dinosauriern stammen, die im Meer im Bereich des heutigen Marokko gelebt haben. Sie sollen viele Millionen Jahre alt sein. Von diesen Dinosaurieren stammen die neun Zähne: