Franz Wagner nicht bei EM dabei?

Franz Wagner hält nach dem NBA-Aus mit den Magics eine EM-Teilnahme offen. Erstmal steht Entspannung auf dem Plan.

NBA-Star Franz Wagner ist mit seinem Team Orlando Magic in den Playoffs früh rausgeflogen. Nach der anstrengenden Saison will sich Wagner erstmal eine Auszeit nehmen. Danach möchte er sich Gedanken über seine Teilnahme an der Basketball-Europameisterschaft im Sommer machen und mit dem Deutschen Basketball Bund sprechen.

Ich liebe es, für mein Land und mit den Jungs in der Nationalmannschaft zu spielen.

Obwohl Wagner es feiert, mit der Nationalmannschaft zu spielen, möchte er keine voreiligen Versprechen machen. "Ich hasse es, Dinge zu versprechen", sagte Wagner, als er auf die EM angesprochen wurde.

Basketball-EM im Sommer

Die Basketball-Europameisterschaft startet Ende August und wird in Lettland, Finnland, Zypern und Polen ausgetragen. Ob mit oder ohne Franz Wagner im DBB-Trikot bleibt zunächst offen - Hoffnungen dürfen sich Basketball-Fans aber machen.