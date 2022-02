Frau von Bobbycar angefahren - Polizei sucht Zeugen

Eine Frau spaziert durch die Stadt, ein Bobbycar kommt angerauscht und fährt sie um. Jetzt ist die Polizei eingeschaltet.

Passiert ist dieser Zwischenfall in der Fußgängerzone in Ahaus in Nordrhein-Westfalen. Die 64-Jährige hat sich bei dem Sturz leicht verletzt und die Hose aufgerissen. Mit der Mutter des rasanten Bobbycar-Fahrers hat sie die Telefonnummern ausgetauscht. Das berichtet die Polizei.

Mutter und Kind nicht erreichbar

Die Beamten wurden jetzt eingeschaltet, weil die Mutter nicht erreichbar ist. Das "Unfallopfer" hat sich deshalb an die Polizei gewandt. Die stellte fest: Die Telefonnummer ist falsch!!!

Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen, die letzte Woche Donnerstag den Vorfall in Ahaus beobachtet haben.

