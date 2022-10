23-Jährige nach Clubbesuch getötet

Sie war mit Freunden feiern, später wurde ihre Leiche in einem Fluss gefunden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die 23-Jährige war am Sonntagabend im "Eiskeller" in Aschau in der Nähe vom Chiemsee feiern. Sie soll den Club gegen 2:30 Uhr verlassen haben. Am Montagnachmittag wurde ihre Leiche dann etwa zehn Kilometer von dem Club entfernt in einem Fluss gefunden.

Was ist passiert?

Die Polizei hat die Todesursache aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitgeteilt. Es heißt aber, dass die junge Frau gewaltsam gestorben ist. Um herauszufinden, was passiert ist, bittet die Polizei jetzt Zeugen um Hilfe. Die Polizei will unter anderem herausfinden, ob die 23-Jährige alleine oder mit einer anderen Person von der Party weggegangen ist. Deshalb sollen jetzt Club-Mitarbeiter und etwa hundert Feiernde befragt werden. Außerdem sucht die Polizei nach Fotos und Videos, die an dem Abend in dem Club gemacht wurden.

Wer Fotos und Videos hat, kann sie hier hochladen!

Die Polizei hat eine extra Telefonnummer für die Ermittlungen eingerichtet. Dort sollen sich alle melden, die bei der Ermittlung weiterhelfen können.

#AschauImChiemgau Gestern Nachmittag wurde im Fluss Prien eine weibliche Leiche geborgen. Die junge Frau fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Die Soko "Club" der Kripo Rosenheim bittet um Zeugenhinweise ➡ Hinweistelefon: 0800-5565101 Alle Details: https://t.co/IcYTuF4mRm https://t.co/Btv07CgZ49

Spurensuche geht weiter

In den nächsten Tagen sollen noch Taucher in dem Fluss nach Spuren suchen. Unter anderem fehlten die schwarze Umhängetasche und die schwarze Lederjacke, die die 23-Jährige dabei hatte.

Die Polizei hat ein Foto von der Frau veröffentlicht: